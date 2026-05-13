Ballerini insegnanti e coreografi da tutto il mondo a Terrasini | Summer jam a Città del mare

Da ieri e fino a domenica, la località di Terrasini ospita l'edizione estiva di Summer Jam, un evento dedicato alla danza che richiama partecipanti da diversi paesi. Durante i tre giorni, ballerini, insegnanti e coreografi condividono momenti di formazione e spettacolo sul palco di Città del Mare. La manifestazione, ormai consolidata negli ultimi anni, si svolge nel contesto di un centro turistico sulla costa siciliana.

Dal 10 al 12 luglio la Sicilia torna a parlare la lingua internazionale della danza con Summer Jam, il camp che negli ultimi anni ha trasformato la provincia di Palermo in un punto d’incontro per ballerini, insegnanti e coreografi provenienti da tutto il mondo.Nato sei anni fa da un progetto.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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