Ostia Summer Jam 2026 | L’Arte della Disobbedienza in Scena al Teatro del Lido

Si svolge la dodicesima edizione dell’Ostia Summer Jam, un festival dedicato alla cultura Hip Hop al Teatro del Lido. L’evento propone competizioni di Breaking, esibizioni di musica dal vivo, sessioni di graffiti e laboratori tematici. La manifestazione si tiene nel territorio di Ostia e coinvolge artisti e appassionati del settore. La kermesse si svolge nel corso della stagione estiva, portando in scena diverse attività legate alla cultura urbana.

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Cosa: Dodicesima edizione dell’Ostia Summer Jam, lo storico festival dedicato alla cultura Hip Hop con competizioni agonistiche di Breaking, esibizioni di musica dal vivo, sessioni di graffiti e laboratori tematici. Dove e Quando: Presso gli spazi del Teatro del Lido di Ostia, l’evento si terrà sabato 16 maggio 2026, con inizio delle attività a partire dalle ore 14:00. Perché: Oltre a essere un momento di forte aggregazione sociale e comunitaria, la manifestazione rappresenta una tappa di qualificazione ufficiale per il prestigioso Check the Style dell’Aquila, ponendosi come trampolino di lancio per i giovani talenti del panorama urban. L’energia vibrante della cultura di strada si prepara a invadere ancora una volta il litorale romano, trasformando gli spazi istituzionali in un vero e proprio epicentro di creatività urbana.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Ostia Summer Jam 2026: L’Arte della Disobbedienza in Scena al Teatro del Lido ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ostia Summer Jam al Teatro del Lido sabato 16 maggioOSTIA SUMMER JAM 2026 -12esima edizione Trip to Check the Style Sabato 16 maggio dalle ore 14 @ Teatro del Lido Breaking, musica dal vivo, graffiti e... Ostia, al teatro del Lido va in scena “Donne in tempo di guerra”Ostia, 24 marzo 2026 – Il 27 marzo (ore 21) al Teatro del Lido di Ostia va in scena “Donne in tempo di guerra“, l’esito scenico del progetto “La casa... Argomenti più discussi: Ostia Summer Jam 2026, al via la 12esima edizione; Ostia Summer Jam 2026: breaking, musica e graffiti accendono il Teatro del Lido; Ostia Summer Jam al Teatro del Lido sabato 16 maggio. Ostia Summer Jam al Teatro del Lido sabato 16 maggioOSTIA SUMMER JAM 2026 -12esima edizione Trip to Check the Style Sabato 16 maggio dalle ore 14 @ Teatro del Lido Breaking, musica dal vivo, graffiti e ... romadailynews.it