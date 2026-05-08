OSTIA SUMMER JAM 2026 -12esima edizione Trip to Check the Style Sabato 16 maggio dalle ore 14 @ Teatro del Lido Breaking, musica dal vivo, graffiti e tanto altro, per il tradizionale appuntamento all’insegna della cultura Hip Hop Dodicesima edizione al Teatro del Lido di Ostia Summer Jam 2026, il 16 maggio dalle ore 14 torna il tradizionale appuntamento all’insegna della cultura hip hop. Sotto il motto «Create Your Escape – The art of disobedience», la manifestazione propone un’esplorazione della cultura Hip Hop attraverso evoluzioni di Breaking, battles e arti visive. Il cuore dell’evento è la competizione di Breaking, che vede la partecipazione di ballerini provenienti da tutta Italia, suddivisi in categorie che spaziano dai giovanissimi (Under 10) ai professionisti della classe Open.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ostia Summer Jam al Teatro del Lido sabato 16 maggio

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