Ostia Summer Jam al Teatro del Lido sabato 16 maggio

Da romadailynews.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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OSTIA SUMMER JAM 2026 -12esima edizione Trip to Check the Style   Sabato 16 maggio dalle ore 14 @ Teatro del Lido Breaking, musica dal vivo, graffiti e tanto altro, per il tradizionale appuntamento all’insegna della cultura Hip Hop   Dodicesima edizione al Teatro del Lido di Ostia Summer Jam 2026, il 16 maggio dalle ore 14 torna il tradizionale appuntamento all’insegna della cultura hip hop. Sotto il motto «Create Your Escape – The art of disobedience», la manifestazione propone  un’esplorazione della cultura Hip Hop attraverso evoluzioni di Breaking, battles e arti visive. Il cuore dell’evento è la competizione di Breaking, che vede la partecipazione di ballerini provenienti da tutta Italia, suddivisi in categorie che spaziano dai giovanissimi (Under 10) ai professionisti della classe Open.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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