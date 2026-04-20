Baldanzi Genoa il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi

Il Genoa sembra deciso a riscattare il cartellino di Tommaso Baldanzi, con l’intenzione di mantenerlo in rosa anche oltre questa stagione. Il club ha preso una decisione in questo senso, mentre l’attaccante sta crescendo sotto la guida di De Rossi. La situazione attuale mostra un forte interesse del Genoa a proseguire il rapporto con il trequartista, che ha mostrato miglioramenti nelle ultime partite.