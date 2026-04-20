Baldanzi Genoa il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi
Il Genoa sembra deciso a riscattare il cartellino di Tommaso Baldanzi, con l’intenzione di mantenerlo in rosa anche oltre questa stagione. Il club ha preso una decisione in questo senso, mentre l’attaccante sta crescendo sotto la guida di De Rossi. La situazione attuale mostra un forte interesse del Genoa a proseguire il rapporto con il trequartista, che ha mostrato miglioramenti nelle ultime partite.
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Genoa, l’ora di Baldanzi: De Rossi lo lancia contro la Cremonese per il debutto d’autoreIl fantasista ex Roma ha smaltito la ricaduta muscolare ed è pronto alla convocazione.
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Mercato Roma, Baldanzi verso la permanenza al Genoa: si lavora al riscatto; De Rossi su Baldanzi: Consiglio..; Genoa al lavoro per riscattare Baldanzi dalla Roma; Pisa-Genoa: il racconto della partita.
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Il Genoa espugna Pisa ed è salvo. Ottima gara per Bjilow, Amorin, Baldanzi, ma tutti hanno giocato “da Genoa”. Colombo premiato come migliore in campo. (PISA) – Il Genoa ottiene a Pisa i tre punti che gli mancavano per la salvezza, ormai certa anche se no - facebook.com facebook
11’ | : Amorim ispirato trova Baldanzi tra le linee, che si libera sul destro e calcia sfiorando il palo alla destra di Semper. Prima grande chance rossoblù #Genoa #SerieA #DDR #DeRossi #PisaGenoa x.com