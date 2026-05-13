Un rappresentante della comunità maliana ha visitato questa mattina la Questura, arrivando intorno alle 10.40 con una delegazione. È stata svolta una conversazione con i dirigenti della Polizia e le due procuratrici coinvolte nel caso. Un leader maliano ha dichiarato che la persona di cui si parla è un simbolo in memoria, sottolineando che in Italia viveva e lavorava.

La delegazione maliana si presenta in Questura intorno alle 10.40. Un lungo colloquio con i vertici della Polizia e con le procuratrici Pontassuglia e Putignano. Tutti segnati dal dolore. A guidare il gruppo Mahamoud Idrissa Boune, presidente dell’Alto Consiglio dei Maliani Residenti in Italia. Presidente, un delitto che ha sconvolto anche gli stessi investigatori. Che momento sta vivendo la comunità maliana? «È un momento durissimo. Per la comunità maliana e per le autorità del Mali che rappresento qui in Italia è devastante perdere un connazionale in questo modo. Bakary Sako aveva lasciato il suo Paese per cercare una vita migliore e invece è stato assassinato barbaramente.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bakary Sako, parla il leader della comunità maliana: «Un simbolo in sua memoria, in Italia viveva e lavorava»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Taranto, ucciso il bracciante Bakary Sako: indagini su un gruppo di giovani? Domande chiave Cosa ha scatenato lo scontro fatale tra il bracciante e i giovani? Chi sono i sospettati che la Squadra mobile sta già indagando?...

Taranto, uccisione Bakary Sako: Scalera e Cgil condannano odio social e chiedono interventiTarantini Time QuotidianoInterventi istituzionali e sindacali dopo l’uccisione di Bakary Sako, il lavoratore morto mentre si recava al lavoro a...

Argomenti più discussi: L’omicidio di Bakary Sako e la normalizzazione della violenza razzista; L’omicidio assurdo del bracciante Bakary Sako a Taranto; Bakary Sako: un operaio agricolo brutalmente ucciso; Bakary Sako ucciso a Taranto, fermati tre minori e un 19enne.

Una preghiera del rosario per Bakary Sako, il bracciante agricolo di 35 anni, originario del Mali, ucciso sabato 9 maggio da una banda di giovanissimi a #Taranto sarà recitata questa sera alle 19.30 nella cattedrale di San Cataldo. x.com

Taranto, fermati quattro giovanissimi per l’omicidio di Bakary Sako: caccia a un quinto sospettatoGli investigatori sono inoltre alla ricerca di un quinto giovane, un quindicenne, che risulterebbe ancora irreperibile. trmtv.it