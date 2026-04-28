Giornata internazionale dei musei | visita guidata a Palazzo Miniscalchi
Lunedì 18 maggio alle 13, nel Museo Miniscalchi-Erizzo di Verona, si terrà una visita guidata aperta a tutti. L’evento consentirà di esplorare l’edificio storico, noto per la sua architettura e le opere d’arte custodite al suo interno. La visita sarà un’occasione per conoscere da vicino i dettagli che rendono il museo uno dei luoghi più significativi della città.
Il giorno lunedì 18 maggio alle ore 13 al Museo Miniscalchi-Erizzo è in programma una visita guidata adatta a tutti che permetterà di scoprire i tesori architettonici e le opere d’arte racchiusi in uno degli edifici storici più belli di Verona. L’esperienza si svolge all’interno di Palazzo.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
Visita guidata a Palazzo Miniscalchi in inglese | Guided tour in english at Miniscalchi PalaceScopri Palazzo Miniscalchi, residenza storica di una nobile famiglia per cinque secoli! Abitato fino al 1977, dal 1990 è un Museo eclettico aperto al...
Visita guidata in inglese a Palazzo Miniscalchi | Guided tour in english to Miniscalchi PalaceA special guided tour in English at the Miniscalchi-Erizzo Museum in the historic center of Verona.