Baffi grande economista e grande persona colpito dalla politica perché lontano dalla politica
Paolo Baffi, riconosciuto come un importante economista, ha dedicato la sua carriera a migliorare la convivenza civile attraverso il suo lavoro. Durante il suo mandato come governatore della Banca d’Italia tra il 1975 e il 1979, ha avuto un ruolo centrale nel settore finanziario. È stato descritto come una persona di grande umanità, anche se si mostrava distante dalla politica. La sua figura resta legata a un impegno costante nel campo economico e sociale.
Migliorare la nostra civile convivenza. Era questo l’obiettivo che guidava ogni azione di Paolo Baffi, governatore della Banca d’Italia dal 1975 al 1979. E la (poco edificante) storia del nostro Paese in quegli anni è stata ripercorsa da Beniamino Andrea Piccone, ospite della Banca di Piacenza al.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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