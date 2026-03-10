Giorgia Meloni si è recentemente esposta pubblicamente per sostenere la riforma della giustizia, invitando gli elettori a votare Sì e affermando che questa proposta permette di liberare il sistema giudiziario dall'influenza politica. Le sue dichiarazioni sono state fatte in diverse apparizioni televisive e radiofoniche negli ultimi giorni, in cui ha spiegato le sue ragioni senza approfondire dettagli tecnici.

Negli ultimi giorni Giorgia Meloni aveva già intensificato le sue apparizioni televisive e radiofoniche per parlare della riforma della giustizia. Un tema che però si accompagnava sempre alle altre questioni "calde" del momento, dall'immigrazione alla guerra in Iran. Ieri abbiamo assistito ad una svolta. A meno di due settimane dal voto del 22 e 23 marzo, il presidente del Consiglio è sceso in campo in prima persona con un video diffuso sui social interamente dedicato al referendum. Tredici minuti e cinquantaquattro secondi in cui ha toccato tutti i punti essenziali, replicando al contempo alle principali critiche ricevute. Uno dei messaggi di questo filmato, forse il più rilevante, è il ribaltamento della principale accusa mossa dalla sinistra e dall'Anm. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni scende in campo: "Ecco perché bisogna votare Sì Giustizia libera dalla politica"

