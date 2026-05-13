Badminton Piume d' Argento è campione d' Italia a squadre

Le Piume d'Argento hanno vinto il loro primo scudetto a squadre di badminton, riportando il titolo a Palermo dopo dieci anni. La finale si è conclusa con una vittoria per 3-2 contro il Matex MaraBadminton, con i giocatori siciliani che hanno combattuto su ogni singolo punto. La conquista rappresenta un traguardo storico per la squadra, che ha superato gli avversari nelle fasi decisive del match.

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