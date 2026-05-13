Badminton Piume d' Argento è campione d' Italia a squadre
Le Piume d'Argento hanno vinto il loro primo scudetto a squadre di badminton, riportando il titolo a Palermo dopo dieci anni. La finale si è conclusa con una vittoria per 3-2 contro il Matex MaraBadminton, con i giocatori siciliani che hanno combattuto su ogni singolo punto. La conquista rappresenta un traguardo storico per la squadra, che ha superato gli avversari nelle fasi decisive del match.
Primo storico scudetto conquistato dalle Piume d’Argento che riportano a Palermo il titolo assente dal 2013; i siciliani per riuscire nell’impresa hanno lottato su ogni singolo punto vincendo per 3-2 contro il Matex MaraBadminton. Si dai primi scambi è apparso evidente come entrambe le formazioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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