AS La Fratellanza 1874 | Buselli d' argento con l' Italia U20 ai mondiali a squadre in Brasile
Una giocatrice della squadra A.S. La Fratellanza 1874 ha vinto un buselli d'argento ai mondiali a squadre in Brasile con la nazionale italiana under 20. La stessa atleta aveva conquistato un bronzo europeo in precedenza. La sua carriera con la squadra locale continua a essere molto attiva e di successo.
Dal bronzo europeo all’argento mondiale: non si ferma la cavalcata di Francesca Buselli in maglia Fratellanza e anche con quella azzurra. La giovane marciatrice gialloblù è stata protagonista a Brasilia nella squadra italiana che ha conquistato il secondo posto nella categoria Under 20 femminile.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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