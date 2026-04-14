AS La Fratellanza 1874 | Buselli d' argento con l' Italia U20 ai mondiali a squadre in Brasile

Una giocatrice della squadra A.S. La Fratellanza 1874 ha vinto un buselli d'argento ai mondiali a squadre in Brasile con la nazionale italiana under 20. La stessa atleta aveva conquistato un bronzo europeo in precedenza. La sua carriera con la squadra locale continua a essere molto attiva e di successo.