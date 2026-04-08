Bergamo Next Level | tre giorni tra innovazione ricerca e territorio

Dal 15 al 17 aprile si svolge a Bergamo la rassegna Bergamo Next Level, promossa dall’Università di Bergamo. L’evento dura tre giorni e si concentra su temi di innovazione e ricerca, coinvolgendo anche il territorio locale. La manifestazione prevede incontri e attività rivolte a studenti, ricercatori e cittadini interessati alle novità nel campo scientifico e tecnologico.

L’INIZIATIVA. Dal 15 al 17 aprile torna Bergamo Next Level, la rassegna dell’Università di Bergamo dedicata a innovazione, ricerca e dialogo con il territorio. La sesta edizione, intitolata «Officine del Futuro», porterà in città conferenze, workshop e incontri tra istituzioni, imprese e cittadini. Al centro di Bergamo Next Level la necessità di costruire sinergie tra saperi e territorio, affrontando le trasformazioni legate a tecnologia, sostenibilità e scenari globali. Il programma si sviluppa nei principali poli universitari e al Kilometro Rosso, con focus su tre assi strategici: cultura e creatività, innovazione e meccatronica, benessere e salute. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo Next Level: tre giorni tra innovazione, ricerca e territorio XIX Edizione di Fiera Agricola 2026: a Caserta tre giorni tra saperi, sapori e innovazione agricolaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Leggi anche: Bergamo Next Level 2026, UniBg si apre alle scuole con la Kids University. Tra le novità le benemerenze di ateneo Temi più discussi: Bergamo Next Level: tre giorni tra innovazione, ricerca e territorio; Bergamo Next Level 2026, UniBg si apre alle scuole con la Kids University. Tra le novità le benemerenze di ateneo; Bergamo Next Level torna con la sesta edizione, dedicata a innovazione, ricerca e territorio; Dal 18 aprile al 3 maggio 2026 Bergamo ospita la 67ª edizione della Fiera dei Librai. Bergamo Next Level: tre giorni tra innovazione, ricerca e territorioDal 15 al 17 aprile torna Bergamo Next Level, la rassegna dell’Università di Bergamo dedicata a innovazione, ricerca e dialogo con il territorio. La sesta edizione, intitolata «Officine del Futuro», p ... ecodibergamo.it Bergamo Next Level torna con la sesta edizione, dedicata a innovazione, ricerca e territorioDal 15 al 17 aprile la rassegna annuale dell'Università: tre giorni di conferenze e tavole rotonde, poi la consegna di 12 benemerenze ... bergamo.corriere.it Dal 15 al 17 aprile torna Bergamo Next Level, la rassegna dell’Università di Bergamo dedicata a innovazione, ricerca e dialogo con il territorio. La sesta edizione, intitolata «Officine del Futuro», porterà in città conferenze, workshop e incontri tra istituzioni, impr - facebook.com facebook