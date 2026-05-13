In alcune zone della città, i negozianti riferiscono di incontri con gruppi di giovani che chiedono spesso bende, garze o cerotti. Durante le serate del fine settimana, alcuni esercenti hanno deciso di offrire anche il servizio di primo soccorso, in risposta alle richieste frequenti di questi clienti. La situazione sembra causare disagio tra i commercianti, che segnalano anche che alcuni clienti preferiscono andarsene per evitare problemi.

Entrano qui per chiederci bende, garze o cerotti. Il sabato sera offriamo anche il servizio di primo soccorso». Inizia con questo sfogo amaro il racconto di una Lecce che, nel fine settimana, perde il controllo di se stessa tra le vie del centro. «Non possiamo parlare semplicemente di una baby gang, perché ad agire sono gruppi interi di giovani, un centinaio di ragazzi italiani che girano come dei ranghi», racconta un esercente di via Trinchese. «Non è facile identificare chi si rende protagonista di questi gesti, ma certo è che mancano i controlli e manca la sicurezza per i nostri clienti, che non riescono più a consumare un pasto in serenità.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Baby gang, negozianti disperati: «Chiedono bende e cerotti, i clienti fuggono»

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BABY GANG - PROBLEMA (Official Video)

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