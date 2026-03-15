Nel pomeriggio al ‘Morgagni’ si gioca la sfida tra Forlì e Juve Next Gen, dopo il pareggio 1-1 contro il Livorno. I padroni di casa, reduci da una partita condivisa con il Livorno, cercano di superare le difficoltà e conquistare i tre punti contro la formazione giovanile della Juventus. La squadra forlivese si presenta con il supporto di cerotti, pronta a dare il massimo.

Lunch match che scotta al ‘Morgagni’: condiviso il pasto con il Livorno (1-1), il Forlì vuole dribblare anche l’emergenza per gustarsi un piatto da 3 punti, oggi, contro la Juve Next Gen. Che non avrà lo charme della Vecchia Signora, ma si porta dietro quell’aura speciale che le deriva dall’essere la meglio gioventù zebrata. I bianconeri vivono di fiammate potenti e pause improvvise, sono riluttanti all’X factor (non pareggiano da 12 turni) e sbarcano in Romagna per rialzare la testa dopo la sbandata in casa con la Vis Pesaro (1-3). "Verranno qui con il loro piano-partita a cui noi opporremo il nostro – scandisce Alessandro Miramari –. Possono verificarsi momenti in cui non si divide la posta, dato che nell’era dei 3 punti a vittoria tendenzialmente si gioca per vincere ed è più facile che maturino successi o ko piuttosto che pari". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì coi cerotti contro la Juve baby: "Saremo junior, ma stavolta ok"

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