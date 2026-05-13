Avvunite | La Speranza tra le Mura di San Matteo

Il 12 maggio scorso, la comunità di San Marco in Lamis e l’intera area della Capitanata hanno vissuto un momento significativo, segnato da eventi che hanno coinvolto le mura di San Matteo. Questa data ha portato con sé sviluppi importanti che hanno attirato l’attenzione locale, lasciando tracce nelle vicende della zona. La giornata ha visto l’intervento di diverse figure e ha portato a decisioni rilevanti per il territorio.

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Il 12 maggio scorso non è stata una data qualunque per la comunità di San Marco in Lamis e per l'intero territorio della Capitanata. Presso l’antico e solenne Santuario di San Matteo Apostolo, il silenzio della preghiera si è fuso con il fermento del cambiamento sociale durante la manifestazione intitolata “Avvunite, Attraversamenti di COMUNITÀ. Scolastica, Carceraria, Educante, Territoriale”. Questo evento non ha rappresentato soltanto un protocollo d’intesa o un semplice incontro formativo, ma si è configurato come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, capace di riunire le anime e le eccellenze delle associazioni locali che dedicano ogni giorno della propria esistenza alla costruzione di una cultura della legalità solida e condivisa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Avvunite: La Speranza tra le Mura di San Matteo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate SPES22: la forza della speranza tra arte e comunità a San CataldoL’Auditorium BCC Gaetano Saporito di San Cataldo ha ospitato la presentazione del volume SPES22, un progetto editoriale multidisciplinare curato da... Leggi anche: ’Oltre le mura’, l’arte dialoga con San Galgano