SPES22 | la forza della speranza tra arte e comunità a San Cataldo

Nell’auditorium di San Cataldo si è tenuta la presentazione di SPES22, un volume realizzato dall’editore SimplyBook. Il progetto unisce diverse discipline artistiche, come letteratura, musica e arti visive, tutte incentrate sul tema della speranza. L’evento ha visto la partecipazione di autori e artisti che hanno condiviso le proprie interpretazioni e creazioni legate a questo concetto. La serata ha evidenziato l’integrazione tra arte e comunità nel valorizzare temi universali.

L’Auditorium BCC Gaetano Saporito di San Cataldo ha ospitato la presentazione del volume SPES22, un progetto editoriale multidisciplinare curato da SimplyBook che intreccia espressioni letterarie, musicali e visive attorno al concetto di speranza. L’evento ha il coinvolgimento diretto del curatore Luigi Bontà e della giornalista Chiara Milazzo, delineando un percorso di riflessione su come la cultura possa diventare un collante sociale in contesti territoriali specifici. La genesi di un progetto corale tra ricerca e identità locale. Il lavoro dietro alla creazione di SPES22 non è stato un evento improvviso, ma il risultato di un impegno costante durato circa due anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SPES22: la forza della speranza tra arte e comunità a San Cataldo Luca Frati a Bergamo: l’arte della transizione tra radici e comunitàL’artista Luca Frati espone le sue opere presso Crocicchio Art Space a Bergamo fino al 9 aprile, esplorando il tema della transizione di genere come... San Cataldo: la poesia rivive tra le zolfare, rassegna valorizza talenti locali e identità del Nissano.San Cataldo, la poesia rinasce tra le zolfare: successo per la prima rassegna all’Associazione Agricoltori Zolfatai San Cataldo ha celebrato ieri una...