Avvocati gratis per il quartiere il progetto di Borgata Gordiani nella sede strappata al degrado

Da romatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato uno sportello legale nella nuova sede di Borgata Gordiani, situata in via Albona. L’iniziativa rientra in un progetto volto a offrire assistenza gratuita agli abitanti del quartiere. Lo spazio è stato assegnato attraverso un bando pubblico del municipio V e si trova in un edificio recentemente recuperato dopo anni di degrado. L’apertura mira a fornire supporto legale ai residenti senza costi aggiuntivi.

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Prende forma la nuova sede di Borgata Gordiani in via Albona. È stato avviato lo sportello legale, una delle iniziative che attiviste e attivisti hanno deciso di realizzare nello spazio strappato al degrado e affidato con un bando pubblico del municipio V a Borgata Gordiani.Via allo sportello.🔗 Leggi su Romatoday.it

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