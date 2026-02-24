Villa Gordiani la borgata nata intorno al parco archeologico dove il calcio è ancora popolare

A Villa Gordiani, il calcio è ancora praticato con passione tra le case popolari e il mercato locale, dove la presenza di una squadra senza sponsor testimonia la voglia di mantenere viva la tradizione. La crescente gentrificazione e i problemi quotidiani spingono i residenti a lottare per preservare l’autenticità del quartiere, che si sviluppa intorno al parco archeologico. La comunità si impegna a difendere la propria identità in un contesto in costante cambiamento.