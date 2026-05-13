Avremo macchinari di ultima generazione

Un nuovo complesso sanitario sta sorgendo in via delle Fiascaie, dedicato principalmente alla diagnostica medica. La struttura sarà dotata di apparecchiature all’avanguardia per le procedure di imaging e radiologia. Alla guida dell’area diagnostica ci sarà Sandro Santini, già direttore del dipartimento di Radiodiagnostica di un’azienda sanitaria regionale. Il progetto ha come obiettivo il potenziamento dei servizi di diagnosi per la comunità locale.

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EMPOLI Essendo di fatto un Centro medico diagnostico, è proprio questa branca della medicina che viene messa al centro del nuovo complesso di via delle Fiascaie: a capo della suddetta area ci sarà Sandro Santini, già direttore del dipartimento di Radiodiagnostica dell’Ausl Toscana Centro. È stato lui a inaugurare il suo nuovo ‘habitat’ presentandolo con orgoglio: "Avremo a disposizione macchinari che faranno esami migliori in tempistiche molto ridotte, che ci faciliteranno il lavoro e ci libereranno del tempo per parlare col paziente, che è più importante di quanto si creda: vogliamo stare vicini ai pazienti e cercare di risolvere ogni loro problema".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Avremo macchinari di ultima generazione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate BYD ATTO 2 DM-i ibrido di ultima generazione«Un gioiello tecnologico con il quale entriamo in un segmento composto da famiglie, seconde auto con necessità di spazio». Nuova dorsale elettrica a Renaccio. Apparecchiature di ultima generazioneOperazioni di potenziamento del sistema elettrico senese da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di...