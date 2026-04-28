Nuova dorsale elettrica a Renaccio Apparecchiature di ultima generazione

E-Distribuzione, società del Gruppo Enel responsabile della rete elettrica di media e bassa tensione, ha avviato lavori per migliorare il sistema elettrico nella zona di Renaccio. Sono state installate apparecchiature di ultima generazione lungo una nuova dorsale elettrica, parte di un piano che prevede interventi di restyling, aumento della resilienza e digitalizzazione della rete. I lavori sono finalizzati a potenziare l’affidabilità del servizio nella regione.

Operazioni di potenziamento del sistema elettrico senese da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e che, sta portando avanti un piano di lavori per il restyling, la resilienza e la digitalizzazione della rete elettrica. I tecnici dell’azienda elettrica hanno avviato le attività per la messa in servizio di un nuovo tratto di linea elettrica lungo la dorsale di media tensione denominata Leonina, che fornisce alimentazione elettrica all’area di Renaccio e dintorni: i rinnovati impianti elettrici, anche attraverso installazione di apparecchiature automatizzate, consentiranno...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova dorsale elettrica a Renaccio. Apparecchiature di ultima generazione Notizie correlate Sanità, inaugurata la nuova risonanza magnetica di ultima generazioneUna nuova risonanza magnetica di ultima generazione che permetterà analisi più veloci ed efficaci in particolare riguardo all’ambito... Leggi anche: Sanità in Umbria, in funzione una nuova risonanza magnetica di ultima generazione Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Nuova dorsale elettrica a Renaccio. Apparecchiature di ultima generazione; Enel, nuova vita per la dorsale elettrica a Renaccio. Enel, nuova vita per la dorsale elettrica a RenaccioLavori fino al 30 aprile, con istallazione di apparecchiature di ultima generazione e un nuovo tratto di linea elettrica ... sienafree.it