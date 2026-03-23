BYD ATTO 2 DM-i ibrido di ultima generazione
«Un gioiello tecnologico con il quale entriamo in un segmento composto da famiglie, seconde auto con necessità di spazio». Con queste parole Alessandro Grosso, Country Manager BYD & Denza Italia, descrive la Atto 2 DM-i, la nuova arrivata di BYD presentata a Milano. Si tratta di un nuovo SUV compatto che porta nel segmento una combinazione di tecnologia avanzata, efficienza, riduzione dei consumi e spaziosità interna. Con la tecnologia Super Hybrid con Dual Mode, Atto 2 DM-i introduce un approccio diverso alla mobilità, puntando sull'innovazione tecnologica che permette di abbattere i costi di utilizzo quotidiano. La vettura misura 4.330 mm di lunghezza, 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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