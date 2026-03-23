BYD ATTO 2 DM-i ibrido di ultima generazione

Da iltempo.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

«Un gioiello tecnologico con il quale entriamo in un segmento composto da famiglie, seconde auto con necessità di spazio». Con queste parole Alessandro Grosso, Country Manager BYD & Denza Italia, descrive la Atto 2 DM-i, la nuova arrivata di BYD presentata a Milano. Si tratta di un nuovo SUV compatto che porta nel segmento una combinazione di tecnologia avanzata, efficienza, riduzione dei consumi e spaziosità interna. Con la tecnologia Super Hybrid con Dual Mode, Atto 2 DM-i introduce un approccio diverso alla mobilità, puntando sull'innovazione tecnologica che permette di abbattere i costi di utilizzo quotidiano.   La vettura misura 4.330 mm di lunghezza, 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

byd atto 2 dm i ibrido di ultima generazione
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