Avremo cura di te | giornata dedicata alle persone non autosufficienti e ai caregiver

Domani, giovedì 14 maggio alle 17, si terrà un evento presso la sede della Cgil Lecce, in sala Di Vittorio, dedicato alle persone non autosufficienti e ai loro caregiver. L’iniziativa è promossa dallo Spi Cgil Lecce come parte di una campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione su questi temi. La giornata si propone di offrire uno spazio di confronto e approfondimento per le persone coinvolte.

LECCE – Una giornata dedicata alle persone non autosufficienti e ai caregiver: lo Spi Cgil Lecce, nell’ambito della campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione sul tema, lancia una iniziativa in programma domani, giovedì 14 maggio, alle 17 nella sede della Cgil Lecce (sala Di Vittorio.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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