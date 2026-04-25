Il 9 maggio si terrà nuovamente l’evento “Roma Cura Roma – Tutta mia la città”, una manifestazione che coinvolge cittadini e associazioni per promuovere interventi di cura e valorizzazione degli spazi urbani. Questa iniziativa, alla sua quinta edizione, si svolge ogni anno per incentivare la partecipazione collettiva alla tutela degli ambienti cittadini. La giornata prevede diverse attività e incontri in tutta la città.

Il 9 maggio torna “Roma Cura Roma – Tutta mia la città”, la grande manifestazione cittadina dedicata alla cura e valorizzazione degli spazi urbani, giunta alla sua quinta edizione. È quanto si legge in una nota dell’assessora capitolina all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi. L’evento, promosso da Roma Capitale e dall’Assessorato all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, coinvolge singoli, associazioni, comitati, scuole, enti del terzo settore e istituzioni nella cura condivisa degli spazi comuni e nella costruzione di una città più consapevole, accogliente e responsabile. Attività e Obiettivi della Manifestazione.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma. Alfonso: il 9 maggio torna la giornata dedicata alla cura cittadina

Notizie correlate

Malattie neuromuscolari: Palermo ospita la IX giornata nazionale dedicata a ricerca, cura e alla presa in carico dei pazientiLe malattie neuromuscolari rappresentano un ampio gruppo di patologie rare e spesso invalidanti che colpiscono muscoli, nervi periferici, giunzione...

Leggi anche: A Mirandola torna il Mercato della Versilia, giornata dedicata allo shopping e alla socialità