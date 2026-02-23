Prato bambina di tre anni muore investita da un’auto nella strada sotto casa

Una bambina di tre anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto domenica sera a Mercatale di Vernio, vicino Prato. La causa dell’incidente è stata l’uscita improvvisa dalla strada da parte della piccola, che attraversava vicino casa. I soccorritori non sono riusciti a salvarla. La zona è stata rapidamente chiusa al traffico per le indagini. La famiglia della bambina è sotto shock per quanto accaduto.

Una bambina di tre anni è stata investita e uccisa da un’auto domenica sera a Mercatale di Vernio, vicino Prato, poco dopo le ore 19 lungo la strada regionale 325, a pochi metri dalla sua abitazione. La bambina, secondo le prime ricostruzioni, stava tenendo la mano della madre, quando, per cause ancora da accertare, sarebbe fuggita correndo poi verso la carreggiata. In quel momento sopraggiungeva un’ auto diretta verso Vernio: il guidatore non ha fatto in tempo a evitare l’impatto, descritto successivamente come violentissimo. La piccola sarebbe stata sbalzata per almeno cinque metri sull’asfalto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

