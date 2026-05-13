I Carabinieri di Avellino hanno eseguito otto misure cautelari nei confronti di membri di un’associazione coinvolta in casi di frode all’Erario. Le indagini hanno rivelato come i soggetti si siano infiltrati nei canali della pubblica amministrazione per portare avanti le attività illecite. Gli accertamenti hanno portato alla luce dettagli sulla struttura dell’organizzazione e sui metodi utilizzati per commettere le frodi fiscali nella Provincia.

? Punti chiave Chi sono i membri dell'associazione che hanno colpito la Provincia?. Come hanno fatto a infiltrarsi nei canali della pubblica amministrazione?. Quali risorse della Regione sono state sottratte con queste frodi?. Dove si stanno concentrando le perquisizioni con il supporto degli elicotteri?.? In Breve Operazione condotta il 13 maggio 2026 con supporto del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano.. Indagati accusati di aver colpito il patrimonio della Regione e della Provincia.. Perquisizioni in corso ad Avellino per ricostruire i flussi finanziari e i beni sottratti.. Reati contro la fede pubblica hanno causato danni economici ai cittadini del territorio irpino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, raid dei Carabinieri: 8 misure cautelari per frode all’Erario

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