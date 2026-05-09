Confronto pubblico tra i candidati sindaco di Avellino | focus su commercio e sviluppo
Si è svolto un confronto pubblico tra i candidati sindaco di Avellino, con un'attenzione particolare alle questioni legate al commercio e allo sviluppo della città. Durante l'incontro sono state discusse proposte e idee relative al rilancio delle attività commerciali e alle strategie di crescita economica. I partecipanti hanno evidenziato l'importanza di affrontare questi temi per il futuro della città.
“Stimolare il dibattito pubblico per mettere al centro della campagna elettorale i contenuti, le proposte e le soluzioni ai problemi, riservando la necessaria attenzione ai temi del commercio, del rilancio delle attività produttive, dello sviluppo di Avellino. E’ questo l’obiettivo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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