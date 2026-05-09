Confronto pubblico tra i candidati sindaco di Avellino | focus su commercio e sviluppo

Si è svolto un confronto pubblico tra i candidati sindaco di Avellino, con un'attenzione particolare alle questioni legate al commercio e allo sviluppo della città. Durante l'incontro sono state discusse proposte e idee relative al rilancio delle attività commerciali e alle strategie di crescita economica. I partecipanti hanno evidenziato l'importanza di affrontare questi temi per il futuro della città.

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“Stimolare il dibattito pubblico per mettere al centro della campagna elettorale i contenuti, le proposte e le soluzioni ai problemi, riservando la necessaria attenzione ai temi del commercio, del rilancio delle attività produttive, dello sviluppo di Avellino. E’ questo l’obiettivo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Avellino: domani il primo confronto tra i candidati sindaco su Rai TreDomani alle 13:15 andrà in scena il primo confronto diretto tra i candidati alla carica di sindaco di Avellino. Confronto pubblico tra i 5 candidati sindaco insieme a Confartigianato LeccoIn vista delle elezioni amministrative che si terranno a Lecco il 24 e 25 maggio prossimi, e che vedono già schierati 5 candidati alla carica di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elezioni a Imola, venerdì 8 maggio il confronto pubblico tra i cinque candidati; Confronto pubblico tra i 5 candidati sindaco insieme a Confartigianato Lecco; La sfida tra i candidati a sindaco. Confronto pubblico con il Carlino; A Laveno Mombello confronto pubblico tra i candidati sindaco. La sfida tra i candidati a sindaco. Confronto pubblico con il CarlinoAppuntamento martedì in Galleria Scipione da Basquiat Bistrot con Orioli, Parcaroli, Ripa, Sigona e Tittarelli. L’iniziativa aperta ai lettori e a tutta la cittadinanza, con la partecipazione del vice ... msn.com Ravagnese, confronto pubblico a Reggio Calabria tra i candidati alla presidenza di CircoscrizioneA pochi giorni dall’appuntamento, il Comitato di Quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello – scrive in una nota- ricorda l’incontro pubblico in programma per domenica 26 aprile, alle ore 19:30, pres ... strettoweb.com Dal 7 maggio al 25 giugno torna a Palazzo @Esposizioni Cinemente, la rassegna che unisce psicoanalisi e cinema! Ogni proiezione è seguita da un confronto tra registi, psicoanalisti e pubblico. Ingresso libero con possibilità di prenotazione shorturl.at/trwk8 x.com