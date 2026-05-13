Avellino il candidato sindaco Pizza | Agevolazioni su sosta fitti e tributi per risollevare le sorti delle attività commerciali

Il candidato sindaco di Avellino ha annunciato proposte per sostenere le attività commerciali, tra cui agevolazioni su sosta, affitti e tributi. Ha evidenziato come il commercio cittadino sia da tempo in difficoltà, facendo riferimento alla presenza di negozi chiusi lungo le strade del centro. La sua proposta mira a favorire la ripresa economica locale attraverso interventi di sostegno diretto alle imprese.

“Appare del tutto evidente che ad Avellino il Commercio ristagni da tempo. Basta farsi un giro per la città e vedere quanti sono i negozi con le serrande abbassate. Una situazione che non si registrava da tempo, lo dicono le associazioni di categoria, e non tutto è frutto della crisi che si.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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