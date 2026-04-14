Avellino Pd in cerca del candidato sindaco Pizza | Non sono il candidato ma mai dire mai

A pochi giorni dalle elezioni comunali di maggio, il Partito Democratico di Avellino sta definendo la propria candidatura a sindaco. La decisione, prevista entro la sera di domani, coinvolge la scelta del candidato principale per la coalizione progressista. Tra i nomi in circolazione, alcuni esponenti manifestano apertura, mentre altri mantengono una posizione di attesa. La situazione resta in evoluzione, con le scadenze imminenti che determinano il quadro politico locale.

Avellino, 14 aprile 2026. Il Partito Democratico ha tempo fino a domani sera per decidere chi manderà a guidare la coalizione progressista alle elezioni comunali di maggio. La direzione provinciale è convocata alle 18. L'ordine del giorno, non scritto ma universalmente inteso, è uno solo: uscire.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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