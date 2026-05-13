Avellino i Carabinieri e l' Enel insieme per la prevenzione delle frodi commerciali

Ieri sera ad Avellino si è tenuto un incontro presso lo Spazio Enel di via Cappone, organizzato da Enel in collaborazione con i Carabinieri. L’obiettivo era informare i cittadini sui metodi di prevenzione contro le frodi commerciali e le truffe ai danni dei consumatori. Durante l’evento sono state fornite indicazioni pratiche e si sono discusse le strategie adottate per contrastare pratiche illegali nel settore.

Si è svolto nella serata di ieri, presso lo Spazio Enel di Avellino in via Francesco Antonio Cappone, un incontro dedicato alla prevenzione delle frodi commerciali e delle truffe ai danni dei consumatori, promosso da Enel in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri nell’ambito di un percorso di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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