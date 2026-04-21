poste italiane e polizia di stato insieme per la prevenzione delle frodi e a sostegno dei cittadini

Oggi e domani, presso l’ufficio postale di via Guido Monaco ad Arezzo, si svolgono incontri tra Poste Italiane, Polizia di Stato e cittadini per discutere dei rischi legati alle frodi. L’iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sui possibili pericoli e a fornire informazioni pratiche per proteggersi da truffe e raggiri. L’evento si inserisce in una collaborazione tra le due istituzioni per promuovere la sicurezza dei cittadini.

Arezzo, 21 aprile 2026 – Poste Italiane e Polizia di Stato incontrano oggi e domani i cittadini di Arezzo, nell’ ufficio postale di via Guido Monaco, per dialogare sui rischi legati alle frodi. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i partecipanti sui potenziali rischi delle frodi e aiutarli a sviluppare comportamenti di difesa corretti, in particolar modo sul web. “Per contrastare efficacemente gli attuali scenari di frode occorre rafforzare la cultura della sicurezza e della prevenzione e Poste Italiane, in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana, sarà...🔗 Leggi su Lanazione.it

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