Enel e carabinieri insieme per la prevenzione contro le truffe

Da oggi, nei negozi Enel, iniziano incontri dedicati alla prevenzione delle truffe e alla tutela dei clienti. La collaborazione tra l’azienda e le forze dell’ordine mira a informare i clienti sui rischi di frodi e su come riconoscerle. Questi incontri si svolgono in vari punti vendita e sono aperti a chiunque voglia conoscere meglio le modalità di truffa più diffuse.

All’interno dei negozi Enel in questi giorni prenderà il via un nuovo ciclo di incontri dedicati alla prevenzione delle frodi e alla tutela dei clienti.L’iniziativa pensata specificatamente a beneficio di consumatori e clienti in generale offre un momento di confronto diretto con il personale.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza e prevenzione, Carabinieri e Alpini insieme contro truffe e furti Truffe, come difendersi: Enel e carabinieri insieme a Lecce per un workshop gratuitoLECCE - Riconoscere una e-mail di phishing, smascherare un finto tecnico che bussa alla porta, capire quando una telefonata è in realtà una frode:... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Furti di energia elettrica: 13 persone denunciate dai carabinieri; Palermo, tredici persone denunciate per furto di energia elettrica; Luce in casa senza pagare le bollette, tredici denunciati tra Brancaccio e Ciaculli; Come prevenire le truffe, a Ottone l’incontro pubblico con la popolazione. Truffe, come difendersi: Enel e carabinieri insieme a Lecce per un workshop gratuitoLunedì 20 aprile, dalle 11, allo Spazio Enel di via Potenza 8 un incontro aperto ai cittadini su phishing, spoofing e falsi operatori ... lecceprima.it Enel e Carabinieri a Pordenone: incontro pubblico contro truffe e raggiri digitaliNello Spazio Enel di Piazzetta Ado Furlan una guida pratica per riconoscere SMS, email e telefonate fraudolente ... nordest24.it In fair Verona, where we lay our scene Enel Group - facebook.com facebook Veramente l’ho fatto ovunque. Su Enel - Cattaneo nominato dalla destra - su Terna - idem - su Elkann ex proprietario di due giornali x.com