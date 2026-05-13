Avellino frodi sui veicoli | otto misure cautelari dei Carabinieri

Otto persone sono state colpite da misure cautelari dai Carabinieri nell'ambito di un'inchiesta su un'associazione a delinquere e frodi legate ai veicoli. L'operazione è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari e riguarda un'indagine su attività illecite nel settore automobilistico. Le autorità hanno eseguito le misure in diverse località della provincia.

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Avellino, associazione a delinquere e frodi sui veicoli: otto misure cautelari eseguite dai Carabinieri su disposizione del GIP. Avellino, eseguite otto misure cautelari. È scattata nella questa mattina una complessa operazione condotta dalla Sezione di Polizia Giudiziaria – aliquota Carabinieri della Procura di Avellino, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Avellino, che hanno dato esecuzione a un provvedimento del GIP del Tribunale di Avellino. Il giudice ha disposto otto misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti, allo stato delle indagini, gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere. Custodia in carcere, domiciliari e obbligo di firma.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Avellino, frodi sui veicoli: otto misure cautelari dei Carabinieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Associazione a delinquere e frodi: otto misure cautelari ad Avellino Nuove frontiere delle frodi informatiche, blitz dei carabinieri all'alba: misure cautelari per 16 personeL'attività degli organi inquirenti ha consentito di documentare truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di... Si parla di: Avellino, blitz dei Carabinieri: 8 misure cautelari per associazione a delinquere e frodi ai danni dello Stato; Associazione a delinquere e frodi | otto misure cautelari ad Avellino.