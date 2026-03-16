Nuove frontiere delle frodi informatiche blitz dei carabinieri all' alba | misure cautelari per 16 persone

Alle prime luci dell’alba, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno messo in atto un'operazione contro un gruppo di 16 persone considerate vicine al clan Mazzarella. Sono state eseguite misure cautelari su ordine del GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA locale. Le indagini si sono concentrate su nuove forme di frodi informatiche.

L'attività degli organi inquirenti ha consentito di documentare truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito Gli indagati - si legge in una nota diffusa dal Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli -sono gravemente indiziati di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose. L'attività degli investigatori ha consentito di documentare truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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