In queste ore, nel capoluogo irpino, i Carabinieri stanno eseguendo otto misure cautelari nei confronti di persone coinvolte in un’indagine su un’associazione a delinquere e frodi. L’operazione riguarda accuse legate a reati finanziari e di natura penale, con dettagli ancora in fase di chiarimento. Le autorità hanno proceduto alle misure, che coinvolgono vari soggetti, nel corso di un’indagine coordinata dall’autorità giudiziaria locale.

Otto misure cautelari eseguite dai Carabinieri nel capoluogo irpino. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata a reati contro la fede pubblica e il patrimonio. In corso numerose perquisizioni con il supporto del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano In queste ore, nel capoluogo irpino, i Carabinieri stanno dando esecuzione a un provvedimento del GIP del Tribunale di Avellino che ha disposto misure cautelari nei confronti di 8 soggetti, gravemente indiziati – allo stato delle indagini – di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la fede pubblica e contro il patrimonio, in particolare ai danni dell’Erario, della Regione e della Provincia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Associazione a delinquere e frodi: otto misure cautelari ad Avellino

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