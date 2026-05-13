Avellino Enel e Carabinieri insieme contro truffe e frodi ai consumatori

Nella giornata di oggi, si è svolto un incontro presso lo Spazio Enel di Avellino, dove rappresentanti dell'azienda e dei Carabinieri hanno affrontato il tema delle truffe e delle frodi rivolte ai consumatori nel settore energetico e digitale. L’obiettivo principale è stato fornire informazioni utili e strumenti di prevenzione per tutelare chi acquista e utilizza servizi energetici. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e operatori, con l’intento di sensibilizzare sui rischi e sulle modalità di tutela.

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Incontro allo Spazio Enel: informazione e prevenzione per contrastare i reati nel settore energetico e digitale. Si è svolto nella serata di ieri, presso lo Spazio Enel di Avellino in via Francesco Antonio Cappone, un incontro dedicato alla prevenzione delle frodi commerciali e delle truffe ai danni dei consumatori, promosso da Enel in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri nell’ambito di un percorso di sensibilizzazione e informazione rivolto ai consumatori. L’iniziativa ha visto la partecipazione di cittadini, rappresentanti di categoria, associazioni a tutela dei consumatori e sigle sindacali, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sui principali rischi legati ai fenomeni fraudolenti sempre più diffusi anche nel settore energetico e digitale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Avellino, Enel e Carabinieri insieme contro truffe e frodi ai consumatori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Avellino, i Carabinieri e l'Enel insieme per la prevenzione delle frodi commercialiSi è svolto nella serata di ieri, presso lo Spazio Enel di Avellino in via Francesco Antonio Cappone, un incontro dedicato alla prevenzione delle... Enel e carabinieri insieme per la prevenzione contro le truffeAll’interno dei negozi Enel in questi giorni prenderà il via un nuovo ciclo di incontri dedicati alla prevenzione delle frodi e alla tutela dei... Si parla di: Arezzo e il pericolo truffe. Enel e carabinieri mettono in guardia i cittadini. Carabinieri ed Enel insieme per la prevenzione delle frodiSi è svolto nella serata di ieri, presso lo Spazio Enel di Avellino in via Francesco Antonio Cappone, un incontro dedicato alla prevenzione delle frodi commerciali e delle truffe ai danni dei consumat ... irpinia24.it Avellino, blitz dei Carabinieri: 8 misure cautelari per associazione a delinquere e frodi ai danni dello StatoDalle prime ore della mattinata è in corso nel capoluogo irpino una vasta operazione dei Carabinieri che vede impegnati numerosi militari dell’Arma nell’esecuzione di un provvedimento cautelare emesso ... irpiniaoggi.it