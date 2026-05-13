Avellino è il Centro | confronto su rigenerazione mobilità e infrastrutture

A Avellino si è svolto un incontro dedicato ai temi di rigenerazione urbana, mobilità e infrastrutture, con la partecipazione di candidati consiglieri comunali e tecnici del settore. La discussione si è conclusa con un intervento del candidato sindaco. L'evento ha visto coinvolti diversi rappresentanti politici e professionisti, che hanno condiviso le proprie idee e proposte sui temi trattati.

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Rigenerazione, Mobilità e Infrastrutture i temi dell’incontro con la partecipazione di candidati consiglieri comunali, tecnici e la conclusione del candidato sindaco Nello Pizza. Appuntamento venerdì 15 maggio 2026 alle ore 18 presso il Comitato Elettorale Noi di Centro in Corso Vittorio Emanuele.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Romagna unita sulle infrastrutture: ferro, logistica e mobilità al centro del dibattitoLe infrastrutture come terreno concreto per fare squadra e costruire il futuro della Romagna. Confcommercio, la richiesta: "Colmare in Romagna il ritardo su infrastrutture e mobilità""Industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi e turismo vivono di mobilità veloce, certa e moderna", afferma il presidente Augusto... Temi più discussi: Il Centro per l’Autismo di Avellino è pronto ma non apre: serve un altro mese; Centro Autismo Avellino: pronti (quasi). Manca solo la corrente; Irpinia al centro del traffico di droga: sette arresti tra Avellino, Atripalda e Solofra; Avellino, la città che si svuota: Paola Luce e il piano per far rinascere il commercio e l’anima di una comunità. Davide Ballardini, vecchia conoscenza della Lazio, è al centro di nuove tensioni che promettono di scuotere il mondo del calcio. L’Avellino sembra deciso a proseguire l’avventura col tecnico, ma i problemi non mancano. La situazione è complicata, ma ci stia x.com C'è una filosofa che costruisce il carattere di Claude. L'ho scoperto da Vallesaccarda e ho provato una gioia strana. - reddit.com reddit Comunali Avellino, Tania Addesa: «Commercio e giovani al centro del rilancio»Nel campo largo a sostegno di Nello Pizza c’è anche la lista Ndc, forza politica giovane che punta a entrare per la prima volta a Palazzo di Città. Tra le candidate c’è Gaetana Addesa, che [...] ... irpiniaoggi.it Avellino, la città che si svuota: Paola Luce e il piano per far rinascere il commercio e l’anima di una comunitàDottoressa commercialista con vent’anni di esperienza sul campo, madre e già assessore al Bilancio, Luce si candida al Consiglio Comunale con una missione precisa: restituire vita economica al centro ... irpinianews.it