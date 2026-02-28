Romagna unita sulle infrastrutture | ferro logistica e mobilità al centro del dibattito

In Romagna si discute di infrastrutture con un focus su ferrovia, logistica e mobilità. Le autorità locali si sono riunite per affrontare le priorità di sviluppo e miglioramento dei collegamenti tra i vari territori. Durante gli incontri sono stati evidenziati i progetti in corso e le esigenze di potenziamento delle reti di trasporto per sostenere la crescita regionale.

Le infrastrutture come terreno concreto per fare squadra e costruire il futuro della Romagna. 'Infrastrutture. Ciò che ci collega, ciò che ci unisce' a Cesena Fiera ha registrato quasi 200 partecipanti tra Amministratori, rappresentanti istituzionali, categorie economiche e sociali, tecnici e.