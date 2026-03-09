Confcommercio la richiesta | Colmare in Romagna il ritardo su infrastrutture e mobilità

Confcommercio Cesenate ha sottolineato la necessità di intervenire per ridurre il ritardo delle infrastrutture e della mobilità nella regione. La richiesta arriva in un momento in cui il settore turistico ed economico della Romagna si trova a confrontarsi con una crescente competitività. La questione riguarda principalmente miglioramenti nelle reti di trasporto e nelle strutture di collegamento, fondamentali per la crescita regionale.

"Industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi e turismo vivono di mobilità veloce, certa e moderna", afferma il presidente Augusto Patrignani In un contesto economico e turistico sempre più competitivo, Confcommercio Cesenate ribadisce l’importanza cruciale delle infrastrutture per lo sviluppo della Romagna. "Infrastrutture, ciò che ci collega, ciò che ci unisce: è stato il titolo di un convegno che ha coinvolto le forze economiche fra cui Confcommercio a nome della quale sono intervenuto. Senza infrastrutture nevralgiche non esiste competitività. Industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi e turismo vivono di mobilità veloce, certa e moderna", afferma il presidente Augusto Patrignani. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

