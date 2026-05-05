Cedole digitali per i libri delle scuole primarie modenesi accordo fino al 2030

Le scuole primarie di Modena continueranno a ricevere i libri in formato digitale grazie a un accordo che durerà fino al 2030. La modalità “smart” di distribuzione, già in atto, prevede l’utilizzo di cedole librarie digitali per gli studenti. La decisione riguarda la fornitura gratuita dei testi scolastici e garantirà la continuità di questa modalità di consegna anche nei prossimi anni.

È confermata anche per i prossimi cinque anni la modalità "smart" di fornitura gratuita dei libri scolastici agli alunni delle scuole elementari di Modena attraverso le cedole librarie digitali.La Giunta comunale, su proposta dell'assessora alle Politiche educative Federica Venturelli, ha infatti.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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