Droga a Firenze | operazione della polizia 21 misure cautelari L’accusa | associazione a delinquere per traffico e spaccio

La Polizia di Stato ha eseguito un’operazione a Firenze che ha portato all’applicazione di 21 misure cautelari. L’indagine, condotta dalla Procura presso il Tribunale locale e dalla Direzione Distrettuale Antimafia, riguarda un’associazione a delinquere coinvolta nel traffico e nello spaccio di droga. L’operazione ha coinvolto diverse persone e ha portato all’arresto di alcuni sospettati.

FIRENZE – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia, sta dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Firenze nei confronti di 21 persone gravemente indiziate di essere a vario titolo promotori e partecipi a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti operativa a Firenze.La Squadra Mobile della Questura sta eseguendo le numerose misure cautelari con il supporto di equipaggi dei Commissariati di P.S. di Empoli, Sesto Fiorentino, San Giovanni e...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Droga a Firenze: operazione della polizia, 21 misure cautelari. L’accusa: associazione a delinquere per traffico e spaccio Notizie correlate Leggi anche: Truffa ai fondi europei, smantellata associazione a delinquere in Sicilia: sei misure cautelari Napoli, traffico di droga in centro: sei misure cautelari eseguite dalla PoliziaIndagine DDA smantella un’organizzazione dedita allo spaccio: due in carcere e quattro ai domiciliari Le misure cautelari eseguite nella mattinata... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Maxi-operazione a Prato, tre arresti e 84 kg di droga sequestrati; Droga: in corso maxi operazione a Firenze, 21 misure cautelari; Droga a Rifredi: due arresti; Operazione contro il traffico di stupefacenti: arrestate tre persone. Droga a Firenze: operazione della polizia, 21 misure cautelari. L’accusa: associazione a delinquere per traffico e spaccioFIRENZE – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia, sta dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di ... firenzepost.it Maxi operazione antidroga della polizia a Firenze: 21 indagati per associazione a delinquereBlitz coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia: misure cautelari con il supporto di più reparti sul territorio, anche da Empoli ... gonews.it Arrestato corriere: in auto aveva 176 kg di droga | VIDEO x.com Annusare un neonato attiva il cervello come una dose di droga. Non è una metafora. Non è poesia. È neuroimaging: scansioni fMRI che mostrano, in tempo reale, cosa succede nel tuo cervello quando senti quell'odore. Nel 2013, i ricercatori dell'Università di - facebook.com facebook