A Avellino sono state emesse otto misure cautelari in un’indagine che ha scoperto un giro di auto con documenti falsificati. Le forze dell’ordine hanno individuato soggetti che utilizzavano veicoli intestati a terzi o con documenti contraffatti. La polizia ha analizzato le modalità con cui i membri del gruppo riuscivano a falsificare i documenti senza attirare immediatamente l’attenzione, portando alla scoperta dell’intera rete.

? Punti chiave Come facevano a falsificare i documenti senza farsi scoprire subito?. Chi sono i soggetti che utilizzavano i veicoli con intestazioni false?. Perché un programma satirico ha aiutato i Carabinieri a smascherarli?. Quanto incideva questo sistema sulla sicurezza stradale del territorio?.? In Breve Danno economico stimato in 140.000 euro tra Erario, Regione e Provincia.. Circa duecento veicoli registrati su fittizie attività commerciali di due indagati.. Schema eluso tasse, assicurazioni, pedaggi e revisioni tramite falsificazione documenti PRA.. Utilizzo mezzi da parte di criminali compromette sicurezza stradale e tracciabilità.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, 8 misure cautelari: smascherato il giro di auto false

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