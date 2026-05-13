Durante l’evento Upfront di Disney a New York è stata annunciata la data di uscita in streaming di Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo della saga di James Cameron. Il film sarà disponibile sulla piattaforma di streaming della compagnia, portando così i Na’vi e le avventure di Pandora direttamente nelle case degli spettatori. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente durante l’evento.

Il viaggio su Pandora si prepara a traslocare sul piccolo schermo. Durante l’attesa presentazione Upfront di Disney a New York, è stata ufficialmente svelata la data di debutto in streaming di Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga di James Cameron. Avatar: Fuoco e Cenere arriverà nel catalogo di Disney+ il prossimo 24 giugno. La notizia, riportata da Deadline, è stata confermata sul palco da Sigourney Weaver. Il film approderà in piattaforma dopo una “finestra” cinematografica di 196 giorni dal suo debutto nelle sale, avvenuto il 10 dicembre 2025. Un tempo necessario per permettere alla pellicola di confermarsi l’ennesimo titano del box office, superando agilmente la soglia del miliardo di dollari e diventando il terzo capitolo consecutivo del franchise a raggiungere questo traguardo.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Avatar: Fuoco e Cenere, la rivolta dei Na’vi arriva in streaming: annunciata la data d’uscita su Disney+

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Avatar: Fuoco e Cenere, finalmente svelata la data d'uscita su Disney+Dopo essere arrivato nelle sale lo scorso dicembre, con un buon successo di pubblico e critica, il terzo capitolo della saga di James Cameron si...

Avatar Legends: The Fighting Game, annunciata la data di uscita su console e PCIl mondo di Avatar si prepara a entrare nel genere dei picchiaduro con Avatar Legends: The Fighting Game, il nuovo titolo annunciato da Gameplay...

Temi più discussi: Avatar: Fuoco e Cenere sta arrivando su Disney+: annunciata la data d'uscita in streaming; Avatar: Fuoco e Cenere arriverà su Disney+ a giugno; Avatar, un’attrice fa causa a James Cameron: Ha copiato i miei tratti somatici senza permesso; Avatar, attrice fa causa a James Cameron e Disney: Sono stata usata, senza che lo sapessi.

I paesi con il maggior incasso per Avatar 3 ora che la sua corsa è terminata, e un confronto con Avatar 2 reddit

ECCELLENZE ALIMENTARI SICILIANE (@EccellenzeS) / Posts / X x.com

Avatar: Fuoco e Cenere in streaming su Disney+ dal 24 giugnoScopri quando Avatar: Fire and Ash arriverà su Disney+ e perché il nuovo film di James Cameron cambia il futuro della saga. cinefilos.it

Avatar: Fuoco e Cenere, finalmente svelata la data d'uscita su Disney+Dopo essere arrivato nelle sale lo scorso dicembre, con un buon successo di pubblico e critica, il terzo capitolo della saga di James Cameron si prepara al debutto in streaming ... movieplayer.it