Avatar Legends | The Fighting Game annunciata la data di uscita su console e PC

Il nuovo videogioco Avatar Legends: The Fighting Game uscirà il 2 luglio su PC e console. Il titolo, sviluppato da Gameplay Group e PM Studios, porterà il mondo di Avatar nel genere dei picchiaduro, secondo le informazioni fornite dagli sviluppatori. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente e il gioco sarà disponibile sulle piattaforme digitali e sui negozi fisici.

Il mondo di Avatar si prepara a entrare nel genere dei picchiaduro con Avatar Legends: The Fighting Game, il nuovo titolo annunciato da Gameplay Group e PM Studios che arriverà ufficialmente il 2 luglio su PC e console. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e Steam, portando sul mercato un combattimento competitivo basato sull’universo della celebre serie animata. L’annuncio della data segue le informazioni diffuse nei giorni precedenti e conferma l’uscita su piattaforme di nuova generazione e PC, mentre la versione PS4 precedentemente prevista non sembra più in programma, almeno per il momento. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Avatar Legends: The Fighting Game, annunciata la data di uscita su console e PC Articoli correlati Leggi anche: Towerborne, annunciata la data d’uscita ufficiale su PS5, Xbox Series X|S e PC Starship Troopers: Ultimate Bug War! riceve la data di uscita ufficiale su console e PCLa United Citizen Federation chiama oggi gli eroi di tutto il mondo a rispondere alla chiamata alla battaglia con Starship Troopers: Ultimate Bug... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Avatar Legends Temi più discussi: Avatar Legends: The Fighting Game uscirà il 2 luglio 2026; Avatar Legends: The Fighting Game ha una data di uscita; Tomodachi Life: Living the Dream Demo Domina TikTok; The Legend of California: Meccaniche simili a Rust. Avatar Legends: The Fighting Game ha una data di uscita su PC e consoleVediamo la data di uscita di Avatar Legends: The Fighting Game, annunciata nelle ore scorse: si tratta del nuovo picchiaduro incentrato sulla celebre serie animata sui combattenti elementali. multiplayer.it Avatar Legends The Fighting Game: Uscita annunciata per il picchiaduroIl mondo di Avatar: The Last Airbender si espande con Avatar Legends: The Fighting Game, un titolo che introduce una nuova interpretazione del combattimento basato sugli elementi. techgaming.it La Isa. Mathias Fritsche · Promentory (from "The Last of the Mohicans"). Legends.. #maxverstappen #ayrtonsenna #michaelschumacher #F1 #motorsport - facebook.com facebook