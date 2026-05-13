Il sequel della saga diretto da James Cameron, intitolato Avatar: Fire and Ash, sarà disponibile sulla piattaforma Disney+. La data di uscita ufficiale è stata annunciata, permettendo così al pubblico di vedere il film in streaming. La pellicola, che prosegue la narrazione della serie, sarà accessibile su Disney+ a partire dalla data comunicata.

Il sequel della saga colossal diretto da James Cameron, Avatar: Fire and Ash potrà finalmente raggiungere un pubblico ancor più ampio, approdando sulla piattaforma streaming di Disney +. Questa sarà un’estate all’insegna del fuoco e del mondo fantastico di Pandora, per tutti gli abbonati e gli appassionati della saga. Scopriamo il comunicato ufficiale Disney. Un’estate ‘fantastica’. Avatar: Fire and Ash arriverà su Disney+ il 24 giugno. La notizia è stata rivelata martedì durante la presentazione Upfront di Disney a New York. Il passaggio allo streaming segue un periodo di 196 giorni tra l’uscita nelle sale e quella prevista per il 10 dicembre 2025.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Avatar: Fire and Ash’ sarà disponibile su Disney+, ecco la data ufficiale

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