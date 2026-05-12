L’università di Pisa ha appena concluso le elezioni studentesche che hanno portato a un nuovo assetto degli organismi rappresentativi. La recente consultazione ha modificato significativamente gli equilibri interni, segnando un cambiamento rispetto al passato, quando l’ateneo si distingueva per un orientamento politico di sinistra. Nel frattempo, a Latrofa, un rappresentante del Senato Accademico ha sottolineato l’importanza di ridurre l’approccio teorico, puntando su una formazione più pratica per gli studenti.

PISA – Le elezioni studentesche dell’università di Pisa si sono concluse ridisegnando in modo radicale gli equilibri di un Ateneo storicamente considerato tra i più orientati a sinistra d’Italia. L’esito delle urne segna infatti un risultato senza precedenti: Azione Universitaria raddoppia i propri consensi e, per la prima volta nella storia, conquista un seggio all’interno del Senato Accademico. Il volto di questo traguardo è Matteo Latrofa, eletto con una vera e propria valanga di consensi: 1002 preferenze personali, il dato individuale più alto registrato nell’intero organo accademico. I numeri diffusi dall’organizzazione parlano di una crescita netta, passando dai 708 voti del 2024 (12,34%) ai 1551 di questa tornata (20,41%).🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Latrofa (AU) traccia la rotta in Senato Accademico: “Meno teoria e più pratica per preparare gli studenti al lavoro”

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