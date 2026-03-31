La Casa dei Comuni traccia la rotta | approvato il programma 2026-2030

A Lecce, nel Palazzo dei Celestini, si è svolta una seduta del Consiglio Provinciale, durante la quale è stato approvato il programma 2026-2030. La riunione ha visto la presenza di rappresentanti di diverse forze politiche, che hanno espresso un accordo unanime sui punti principali del documento relativo al prossimo ciclo amministrativo.

Consiglio Provinciale all'unanimità sulle linee guida del neoeletto presidente Fabio Tarantino: priorità a scuola, sostenibilità e difesa dei presìdi territoriali di parità LECCE – Palazzo dei Celestini ha ospitato una sessione cruciale del Consiglio Provinciale di Lecce, segnata da una convergenza politica totale sui temi del futuro prossimo. L’assise, infatti, ha approvato all’unanimità le linee programmatiche di governo per il mandato 2026-2030, presentate dal presidente Fabio Tarantino. Un documento che definisce la Provincia non più come un ente di secondo livello distante dai cittadini, ma come una vera e propria “Casa dei Comuni”, capace di fare rete e sostenere le ambizioni delle 96 realtà municipali del Salento nonostante i vincoli normativi vigenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati Il Ministro Piantedosi traccia la rotta: “Così le aree interne tornano protagoniste”Nella suggestiva cornice della Chiesa Maria Santissima Annunziata di Pietrastornina, la storia della musica italiana si è intrecciata con l’amore per... Scandone, Trasente traccia la rotta: “Serve più cuore per il girone di ritorno”Tempo di lettura: 3 minutiAl giro di boa del campionato, il Presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente, ha analizzato con estrema franchezza... Approfondimenti e contenuti su La Casa dei Comuni traccia la rotta... Temi più discussi: CSVnet e ANCI Lombardia, Ghilardi: Insieme per promuovere la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva; Recco - Casa della Comunità; Inaugurata La Casa di Tina: un progetto che trasforma un lascito in responsabilità collettiva; Via libera al progetto per l'urbanizzazione primaria di alcune vie del quartiere Casa Santa. Acquistata la casa di Dino Campana. I Comuni: Diventerà un museoOra la casa che a Marradi fu del grande poeta Dino Campana è diventata di patrimonio pubblico. È stata acquistata infatti dall’Unione dei Comuni del Mugello per farne una casa-museo dedicata ... lanazione.it Opera, emergenza medici di base. Protesta per la Casa di Comunità: Ora il Comune prenda posizioneL’amministrazione ha trovato 700mila euro per il gattile, per l’ambulatorio ne servono 250mila . La proposta: aprire gli ex locali Asl dove ospitare i dottori in attesa che la Regione stanzi i fond ... ilgiorno.it Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni, non sono morte per intossicazione alimentare, ma sarebbero state avvelenate in casa loro con la ricina - facebook.com facebook A Casa Buonarroti dal 1° aprile al 30 settembre una mostra che svela il capolavoro restaurato dedicato alla memoria del genio e al progetto celebrativo di Michelangelo Buonarroti il Giovane bit.ly/michelangelove… x.com