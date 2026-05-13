Autostrada A8 cambia il programma della chiusura a Castellanza Confermate le altre chiusure

La chiusura del tratto tra Legnano e l’allacciamento con la A9 verso Lainate, prevista tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio sulla A8 Milano-Varese, ha portato a modifiche nei percorsi alternativi per i cantieri notturni lungo l’autostrada. La società Autostrade per l’Italia ha aggiornato le indicazioni, confermando le altre chiusure programmate lungo il tratto interessato. La modifica riguarda specificamente il percorso da seguire in caso di chiusure notturne.

Cambiano i percorsi alternativi per i cantieri notturni lungo la A8 Milano-Varese. In vista della chiusura del tratto tra Legnano e l’allacciamento con la A9 verso Lainate, programmata tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, la società Autostrade per l'Italia ha aggiornato le indicazioni per chi.🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: A8 Milano-Varese, chiusure programmate per lavori tra Busto, Castellanza e Legnano

Leggi anche: Sulla A8 un calvario mattutino: incidenti, feriti, soccorsi e code infinite. “Ormai è un’autostrada inadeguata”

Temi più discussi: A8 Milano-Varese, chiusure programmate per lavori tra Busto, Castellanza e Legnano; Autostrada A8 Milano-Varese, chiusure e variazioni alla viabilità della prossima settimana; A8 Milano-Varese: rinviata la chiusura tra Busto Arsizio e Gallarate; Scontro stradale lungo la A8: traffico in tilt tra Castellanza e Busto Arsizio.

AGGIORNAMENTO Ore 09:12 13/05/2026 A8 MILANO-VARESE ? Varese CODA di 2 km per veicolo in avaria tra Legnano e Busto Arsizio dal km 16 x.com

Qual è stato il vostro viaggio più lungo in macchina? E con che macchina eravate? reddit

Autostrada A8, cambia il programma della chiusura a Castellanza. Confermate le altre chiusureCambiano i percorsi alternativi per i cantieri notturni lungo la A8 Milano-Varese. In vista della chiusura del tratto tra Legnano e l’allacciamento con la A9 verso Lainate, programmata tra mercoledì 1 ... milanotoday.it

Autostrade lombarde, cantieri e chiusure tra A8 e A9: cosa cambiaInterventi notturni e diurni tra Milano, Varese e Como: deviazioni obbligate e svincoli chiusi nei prossimi giorni. laprovinciadivarese.it