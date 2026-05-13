Autostrada A8 cambia il programma della chiusura a Castellanza Confermate le altre chiusure

Da milanotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La chiusura del tratto tra Legnano e l’allacciamento con la A9 verso Lainate, prevista tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio sulla A8 Milano-Varese, ha portato a modifiche nei percorsi alternativi per i cantieri notturni lungo l’autostrada. La società Autostrade per l’Italia ha aggiornato le indicazioni, confermando le altre chiusure programmate lungo il tratto interessato. La modifica riguarda specificamente il percorso da seguire in caso di chiusure notturne.

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Cambiano i percorsi alternativi per i cantieri notturni lungo la A8 Milano-Varese. In vista della chiusura del tratto tra Legnano e l’allacciamento con la A9 verso Lainate, programmata tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, la società Autostrade per l'Italia ha aggiornato le indicazioni per chi.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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