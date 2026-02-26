Sulla A8 un calvario mattutino | incidenti feriti soccorsi e code infinite Ormai è un’autostrada inadeguata

Legnano (Milano) – Sono le 6.45, l’ora in cui migliaia di lavoratori imboccano l’Autostrada dei Laghi per raggiungere Milano. Ed è ancora una volta l’ora dell’ennesimo incidente. Due auto che si scontrano nel tratto tra Castellanza e Legnano, quattro uomini coinvolti, ambulanze in sirena, vigili del fuoco, traffico paralizzato. Cinque chilometri di coda. Altri quaranta minuti buttati. Un’altra mattina di ordinaria emergenza su una delle arterie più problematiche della Lombardia. La scena si ripete con una regolarità inquietante. Cambiano i nomi, le età – 29, 31, 35, 46 anni in questo caso – ma non cambia il copione: impatto, soccorsi, carreggiate congestionate, automobilisti intrappolati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

