A8 Milano-Varese chiusure programmate per lavori tra Busto Castellanza e Legnano

Da milanotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra lunedì 11 e mercoledì 13 maggio, sull'autostrada A8 Milano-Varese sono previste chiusure temporanee tra Busto Arsizio, Castellanza e Legnano. I lavori riguardano l’ammodernamento delle barriere antirumore e si svolgeranno durante le ore notturne. Le modifiche alla viabilità sono state comunicate ufficialmente e coinvolgono più tratti dell’autostrada, con interventi programmati per migliorare le infrastrutture.

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Nuovi cantieri notturni sull'autostrada A8 Milano-Varese. I lavori per l'ammodernamento delle barriere antirumore comporteranno una serie di chiusure programmate tra lunedì 11 e mercoledì 13 maggio, interessando i tratti tra Busto Arsizio, Castellanza e Legnano. La chiusura programmataLunedì 11.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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