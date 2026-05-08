A8 Milano-Varese chiusure programmate per lavori tra Busto Castellanza e Legnano

Tra lunedì 11 e mercoledì 13 maggio, sull'autostrada A8 Milano-Varese sono previste chiusure temporanee tra Busto Arsizio, Castellanza e Legnano. I lavori riguardano l’ammodernamento delle barriere antirumore e si svolgeranno durante le ore notturne. Le modifiche alla viabilità sono state comunicate ufficialmente e coinvolgono più tratti dell’autostrada, con interventi programmati per migliorare le infrastrutture.

Nuovi cantieri notturni sull'autostrada A8 Milano-Varese. I lavori per l'ammodernamento delle barriere antirumore comporteranno una serie di chiusure programmate tra lunedì 11 e mercoledì 13 maggio, interessando i tratti tra Busto Arsizio, Castellanza e Legnano. La chiusura programmataLunedì 11.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Migliorare senza trasformare , Dr. Paolo Montemurro. Chirurgo Plastico a Varese, Milano e Lugano, specialista in Chirurgia Plastica Estetica. Ricevo a Varese presso la bellissima Clinica Isber, centro di riferimento per la chirurgia plastica di tutto il nord Italia ( - facebook.com facebook

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