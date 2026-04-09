Due incidenti mortali sono avvenuti in Piemonte, entrambi coinvolgendo anziani travolti da veicoli in retromarcia. In uno dei casi, la vittima era il padre di un noto comico. Le autorità stanno indagando sulle cause degli incidenti e sui dettagli delle dinamiche. Le forze dell'ordine hanno già avviato le verifiche per chiarire quanto accaduto.

Due incidenti mortali con una dinamica simile si sono verificati in Piemonte, dove due uomini anziani sono stati travolti da veicoli in retromarcia. Novi Ligure, morto Domenico Lauretta. A Novi Ligure, in provincia di Alessandria, ha perso la vita Domenico Lauretta, 85 anni. L’uomo è stato investito in viale Saffi. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l’anziano sarebbe stato travolto da un furgone in retromarcia nelle vicinanze dell’uscita carraia delle scuole presenti lungo la via. La persona alla guida si è fermata immediatamente a prestare soccorso. La notizia è stata confermata in una nota dall’ ufficio stampa del 118. Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente, che al momento appare come una tragica fatalità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Auto in retromarcia travolge e uccide un anziano: era il padre del comico Claudio Lauretta

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