Autobotti gli operatori vogliono vederci chiaro sulle nuove regole di Aica | Servono accordi chiari prima di ripartire

Gli autotrasportatori della zona esprimono dubbi e richieste di chiarimenti in merito alle recenti norme stabilite da Aica e Ati per il servizio autobotti. Nonostante le nuove regole siano state annunciate, gli operatori chiedono accordi precisi prima di riprendere le attività. Le preoccupazioni riguardano principalmente le modalità di applicazione e le eventuali ripercussioni sul settore locale. La questione continua a suscitare attenzione tra gli operatori del settore.

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