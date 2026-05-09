Autobotti gli operatori vogliono vederci chiaro sulle nuove regole di Aica | Servono accordi chiari prima di ripartire
Gli autotrasportatori della zona esprimono dubbi e richieste di chiarimenti in merito alle recenti norme stabilite da Aica e Ati per il servizio autobotti. Nonostante le nuove regole siano state annunciate, gli operatori chiedono accordi precisi prima di riprendere le attività. Le preoccupazioni riguardano principalmente le modalità di applicazione e le eventuali ripercussioni sul settore locale. La questione continua a suscitare attenzione tra gli operatori del settore.
Le nuove regole fissate da Aica e Ati per il servizio autobotti non sembrano avere spento le preoccupazioni degli autotrasportatori agrigentini. Anzi, dopo la nota diffusa dal gestore idrico e dall’Ati, emergono già le prime perplessità legate soprattutto alle condizioni operative e alle garanzie.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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